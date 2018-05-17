Yüz gençleştirme operasyonlarının aile saadetine etkisi

Dr. Hayati Akbaş, yaptıkları yüz gençleştirme operasyonları ile kişilerin aile saadetine ve psikolojilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla kişilerin vücudunda yaşlılık belirtilerinin arttığını vurgulayan FBM Tıp Merkezi Kurucusu Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, özellikle yüzdeki yaşlılık belirtisinin insan yaşamını olumsuz olarak etkileyebildiğini dile getirdi. Yüzdeki yaşlılık emareleri yüzünden insanların evlilik ve iş hayatında zor durumlar yaşadığını belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, yüz gençleştirme operasyonları yaparak insanları 10 ila 25 yaş arasında daha genç bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

"Eski fotoğraflarına bakan insanlar mutsuz oluyor"

Eskiye göre insanların yaşam süresinin uzadığını söyleyen Akbaş, "Eskiden 50 yaş insanlara yaşlı denilirken günümüzde bu 80 yaşlarına kadar çıktı. Günümüzde insanlar neredeyse, 65 yaşına kadar genç kabul ediliyor. 65-80 orta yaş 80 üstü ileri yaş olarak kabul edilmekte. Yaşam süresi uzadığı için genetik, stres, çevresel gibi bazı nedenlerden ötürü bedende yaşlanma emareleri ortaya çıkıyor. Bu durum insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Yaşam süresi uzuyor ama bedendeki yaşlılık emareleri sebebiyle insan kalitesiz bir hayat yaşıyor. Eski fotoğraflarına bakan insanlar mutsuz olabiliyor. Ortaya çıkan bu durum insanların iş hayatını, meslek kariyerini ve evlilik hayatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Yaşlılık emarelerini yüzünde belirgin olarak taşıması nedeniyle işini ve eşini kaybeden çok fazla insan var günümüzde. İlerleyen yaşlarda yüzdeki yaşlılık emareleri nedeniyle eşlerini terk eden insanlar var. Bu insanlar yüz gençleştirme operasyonu için bizim gibi plastik estetik cerrahlarına geliyor. Biz de bu durumlarda yüz gençleştirme operasyonları yapıyoruz" dedi.

"Operasyondan sonra insanlar hayata daha pozitif bakıyor"

Yüz gençleştirme operasyonu hakkında bilgi veren Akbaş, "Yüz gençleştirme operasyonlarıyla düşen kaşları yerine getiriyoruz. Sarkmış olan göz kapaklarını sıkı bir hale getiriyoruz. Yanakları olması gerektiği yere getiriyoruz. Boynu sıkılaştırıyoruz. İnsanı, aynaya baktığında kendini daha iyi hissedeceği bir görünüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Mesela 65 yaşındaki bir kadını 40 yaşına getirmeye çalışıyoruz. Estetik cerrahi yöntemlerle kişilerin yaşını 10 ila 25 yıl arası geriye çekmeye çalışıyoruz. Örneğin; yüzündeki yaşlanma belirtisi yüzünden eşi tarafından terk edilen insanlar bize geliyor. 45 yaşında bir insan bize geliyor; iş başvurusu yaptığını fakat ’yaşlısınız’ denilerek işe alınmadıklarını belirtiyor. Yüz gençleştirme operasyonu yapıldığında; özgüvenleri yerine geliyor, iş hayatları düzeliyor, aile saadetleri de yoluna giriyor. Çok sayıda yüz gençleştirme operasyonları yapıyoruz. Yurt dışından da çok sayıda insan yüz gençleştirme operasyonu için bize geliyor. Bunun nedeni ise estetik operasyonları başarılı bir şekilde yapmamız ve maddi olarak oldukça avantajlı olmasıdır. Yüz gençleştirme operasyonları sadece insanların yüzündeki yaşlılık emarelerini ortadan kaldırmıyor. Psikolojilerini ve özgüvenlerini güçlendirerek hayata daha pozitif bakmalarını sağlıyor" diye konuştu.