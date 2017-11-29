Dr. Recep Sancak, memnuniyet odaklı personel hasta ilişkisinin değerlendirildiği eğitim toplantılarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez(SUVAM) Müdürü Prof. Dr. Recep Sancak, memnuniyet odaklı personel hasta ilişkisinin değerlendirildiği eğitim toplantılarında; “Hastalarımızın bizden beklentileri nelerdir? Hasta memnuniyeti nasıl sağlanır? Etkili iletişim nasıl kurulur? Hasta ve yakınlarına yaklaşım nasıl olmalıdır? Hasta ve yakınlarıyla iletişimde öncelikli olarak uygun davranış biçimleri nelerdir? vb. gibi konu başlıklarımızla personelimize bilgi ve eğitim veriyoruz” dedi.

"Yüzü gülen, yüz güldüren bir hastane"

SUVAM Merkez Müdürü Sancak daha sonra şunları söyledi:

“Kurumsal kimlik ve hasta memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması açısından düzenli olarak devam eden eğitim toplantılarımızda, verilen eğitimlerin yanı sıra personelimizin konuyla ilgili görüş ve tecrübeleri de paylaşıldı. Hastanemizde çalışan personelimizin yoğun iş temposu arasında motivasyonunu yükseltmek, bilgi ve becerisini artırmak ve aynı zamanda kurumumuzdan hizmet alan hastalarımızın profesyonel ve kaliteli hizmet anlayışıyla, alanında uzman bir ekip tarafından karşılanarak, güler yüzlü hizmet aldıkları hem hizmet sunanların hem de hizmet alanların memnun oldukları; ‘yüzü gülen yüz güldüren bir hastane’ hayalimizi gerçekleştirmek amacıyla, sürekli ve düzenli olarak personel eğitim programlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz.”