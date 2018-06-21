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21 Haziran 2018 13:41

Zamana yenilmeden sağlığına kavuştu

VM Medical Park Hastanesi Acil Servisine sol kol ve bacağını hareket ettirememe, konuşmasında bozulma, uykuya meyil, anlama güçlüğü yakınmaları ile gelen bir hasta, erken tedavi ile zamana yenilmeden sağlığına kavuştu.

Zamana yenilmeden sağlığına kavuştu

21 Haziran 2018 13:41


VM Medical Park Hastanesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgiler verildi: “69 yaşındaki Ayşe Yıldırım, acil servise geldiğinde sol kol ile bacağını hareket ettiremiyor, konuşmada ve anlamada güçlük çekiyordu. Zaman kaybetmeden acil servise gelen hastaya yapılan muayene ve beyin görüntülemesinde, tıkayıcı beyin damar hastalığı (beyin felci) tanısı konuldu. Beyin damar tıkanıklığı-sıkça kullanılan ismi ile inme tedavisi son yıllarda yeni kullanıma giren tedavi imkanları ile tedavi edilebilir hale gelmiştir. İnme tanısı konulmuş hastaların ilk 4-6 saatinde uygulanan pıhtı eritici tedavi ile eğer pıhtı çözülmezse, kasık bölgesinden yapılan anjiyo ile pıhtının tıkadığı damara ulaşıp pıhtının eritilmesi ya da alınması uygulanabilmektedir. Ayşe Yıldırım, zaman kaybetmeden Beyin Anjiyografisi ve İnme Merkezimize yatırıldı. Damardan serum içerisinde pıhtı eritici tedavi yapılarak yaklaşık 4 saatte tamamen düzeldi. Hasta, 24 saat moniterize edilme imkanı olan ve özel hemşire bakımının sağlandığı gözlem odasının bulunduğu merkezde takip edildi. İki gün sonunda tedavisi tamamlanan hasta, sağlığına kavuşmuş şekilde taburcu edildi.”




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