Zihni Şahin: “Yangının sebebi araştırılıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Amisos Tepesi’nde meydana gelen yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kavak ilçesinde sürdürdüğü programlar sırasında Amisos Tepesi’nde meydana gelen yangını haber alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin programlarını tamamladıktan olay yerine gelerek İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin’den bilgi aldı.

Yaklaşık 4 dönüm alanı etkileyen yangında herhangi bir can kaybının olmadığını ve ağaçların zarar görmediğini öğrenince rahat bir nefes alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Nefes kaynağımız olan ağaçların büyüyene kadar geçen süre yılları alıyor. Bugün yaşanan bu üzücü olayda sadece can kaybının olmaması değil, ağaçlarında zarar görmemiş olması bizleri sevindirdi. Yangına ilk müdahale Amisos Restorantta görevli personellerimiz tarafından yapılmış, itfaiye ekiplerimiz de hızlı bir şekilde gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirmiş. Yangının sebebi araştırılıyor" dedi.