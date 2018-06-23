Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 09:40

Zihni Şahin: “Yangının sebebi araştırılıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Amisos Tepesi’nde çıkan yangının sebebinin araştırıldığını söyledi.

Zihni Şahin: “Yangının sebebi araştırılıyor

23 Haziran 2018 09:40


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin Amisos Tepesi’nde meydana gelen yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kavak ilçesinde sürdürdüğü programlar sırasında Amisos Tepesi’nde meydana gelen yangını haber alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin programlarını tamamladıktan olay yerine gelerek İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin’den bilgi aldı.


Yaklaşık 4 dönüm alanı etkileyen yangında herhangi bir can kaybının olmadığını ve ağaçların zarar görmediğini öğrenince rahat bir nefes alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Nefes kaynağımız olan ağaçların büyüyene kadar geçen süre yılları alıyor. Bugün yaşanan bu üzücü olayda sadece can kaybının olmaması değil, ağaçlarında zarar görmemiş olması bizleri sevindirdi. Yangına ilk müdahale Amisos Restorantta görevli personellerimiz tarafından yapılmış, itfaiye ekiplerimiz de hızlı bir şekilde gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirmiş. Yangının sebebi araştırılıyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç