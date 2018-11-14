Zihni Şahin'den Afrin'e Türk bayrağı ve Erdoğan posteri

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in Afrin bölgesine Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait posterler gönderdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 20 Ocak 2018 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların bombardımanı ile başlayan Afrin Zeytin Dalı operasyonu 18 Mart 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin'in alınması ile tamamlanmıştı. Bu operasyon ile Türkiye bir kez daha sınırlarında terörist bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğini göstermişti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in Afrin bölgesine Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait posterler gönderdi. Bölge halkı ile orada görev yapan askerlerimiz ve ÖSO mensupları evlerine iş yerlerine ve araçlarına astılar. Her yer Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile donatıldı.

“Terör devletine müsaade etmedik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan defalarca yaptığı açıklamalarda sınırlarımızda bir terör devleti kurdurmayacağımızı net bir şekilde söyledi. Oralarda PKK/KCK-PYD- YPG ve DEAŞ'a yapılan silah yardımlarını rakamlar vererek açıkladı ve gereğini yaptı. 20 Ocak 2018 tarihinde ise Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. 18 Mart tarihinde ise TSK ve ÖSO ordusu birlikleri Afrin şehir merkezine girerek Afrin'i aldık. Tamamen milli silahlarımız yerli üretimimiz İHA ve SİHA'lar ile yapılan bu kapsamlı operasyonda tüm dünyaya ve teröristlere milletimizin ve devletimizin gücünü gösterdik. Bu büyük operasyonda 4 bine yakın terörist öldürüldü. Operasyon sırasında kahramanca mücadele eden askerlerimizden şehit olanları bir kez daha rahmetle anıyorum. Gazilerimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Her yer Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın posterleri ile donatıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Orada görev yapan kahraman güvenlik görevlilerimiz vasıtasıyla Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından şanlı bayrağımız ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığımız posterlerimizi yolladık. Bölge halkının, Mehmetçiklerimizin, özel kuvvetlerimizin ve ÖSO mensuplarının bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi görülmeye değer ve hepimiz için büyük gurur vericiydi. Evler, iş yerleri, camlar, binalar, duvarlar ve araçlar şanlı bayrağımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile donatıldı. Büyük sevinç gösterileri yapıldı. Ülkemiz milletimiz adına gurur duyduk. Bir kez daha mazlumların umudu olduğumuz ortaya çıktı. Samsunumuz milli mücadelemizin başladığı bir şehrimizdir. Milli ve yerli anlayışın başlangıç şehridir. Her zaman bu anlayışını sürdürmektedir” diye konuştu.