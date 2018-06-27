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27 Haziran 2018 13:02

Zihni Şahin’den işçilere sürpriz ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Fen İşleri Daire Başkanlığını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Daire Başkanı Serkan Çam’dan detaylı bilgi aldı.

Zihni Şahin’den işçilere sürpriz ziyaret

27 Haziran 2018 13:02


Başkanlık görevine seçildiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığı şantiyesinde göreve çıkacak işçilerle bir araya gelerek kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Kalıcı eserler bırakmak için birliktelik mesajı


Daire Başkanı Serkan Çam’ın yaptığı sunumun ardından binada görevli olan personeli de yerinde ziyaret eden Şahin çalışanlara, güzel işlere imza atmak için güçlü bir birliktelik gerektiğini söyleyerek, “Samsun Büyükşehir Belediyemizin binlerce personeli ile hep birlikte uyum içinde çalışmak, şehrimizin yarınlara kalıcı eserlerle bırakılmasına vesile olacaktır. Herkes görevini layıkıyla yaptığı sürece, bir birimize saygı ve sevgili olduğumuz sürece hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağız. Burası Samsun’un her noktasına hizmet götüren önemli bir birimimiz. Burada ürettiğiniz ürünler en yakından en uzağa ulaşarak vatandaşımızın sorununa çözüm oluyor. Büyük bir sorumluluk gerektiren Samsun’u inşa etme görevimize birlikte devam edeceğimiz siz değerli çalışma arkadaşlarımıza çalışmalarınızda kolaylık ve başarı diliyorum” dedi.


Şahin’e ziyaretleri boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk eşlik etti.




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