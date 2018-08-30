Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adı Tekkeköy Aşağıçinik Mahallesi’ndeki yeni açılacak olan Aşağıçinik Hanımlar Konağına verilirken, 31 Ağustos’taki açılışa bütün vatandaşlar davet edildi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri ve öncelikleri belirlenerek projelendirilen ve yapımı tamamlanan tesisler bir bir hizmete açılıyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve geldiği ilk andan itibaren başlatmış olduğu hizmet atağı ile ilçenin dört bir yanına kazandırdığı bina, tesis, spor alanı, park bahçe gibi daha birçok farklı eserlerin açılışları yapılmaya başlandı.

İlçenin ihtiyaçlarına göre tesisler

Her mahalleye ve her bölgeye ihtiyaçlara göre farklı alanlarda eserler kazandırdıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın ihtiyaçlarını, taleplerini, önceliklerini göz önünde bulundurarak çalışmalarını ve inşaatlarını tamamlayıp hayata geçirmiş olduğumuz eserlerimizin tek tek açılışlarını yapıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren yürütmüş olduğumuz kapsamlı hizmet atağı ile ilçemizin dört bir yanında yediden yetmişe kadın erkek herkesin kullanabileceği muhteşem eserler ortaya koyduk. Şimdi de bu güzel eserlerimizi vatandaşlarımız ve misafirlerimiz ile birlikte bir bir açarak hizmete sunuyoruz. Kutlukent bölgemizde hizmete açtığımız Haymeana Hanımlar Konağımızın ardından ikinci konağımız olan Zübeyde Hanım Hanımlar Konağımızı hizmete açmanın haklı sevincini ve gururunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Aşağıçinik Hanımlar Konağı Zübeyde Hanım ismini taşıyacak

Aşağıçinik Hanımlar Konağına tesisin bulunduğu yöre ile özdeşleşen en uygun ismin verildiğini ifade eden Başkan Togar, “Türk kadınının ve Türk annesinin tüm karakteristik özelliklerini şahsiyetinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü doğuran ve yetiştiren annesi Zübeyde Hanım’ın ismini Aşağıçinik Hanımlar Konağımıza verdik. Bu bölgede yaşayan halkımızın atalarının çoğunluğu Gazi Mustafa Kemal gibi Selanik’te doğmuş, yaşamış ve mübadele anlaşması ile Samsun’a gelip yerleşmiş. Bu manada bu isim konağımız ile özdeşleşti. Açılışını yapacağımız Zübeyde Hanım Hanımlar Konağımız yaklaşık 3 bin 500 metre karelik bir alan üzerine inşa edildi ve toplam dört kat olup, inşaat alanı 1100 metre kareden oluşuyor. Dört kattan oluşan hanımlar konağımızın içerisinde kurs odaları, fitness salonu, kreş, çocuk oyun alanı, bayanların her türlü toplantı ve günlerini yapacakları salonları ve kafeterya yer alıyor” diye konuştu.

Hanımlar konağında her türlü aktivite

Togar, şöyle devam etti: “Bu binamızda bayanlar birçok aktivitenin yanında her türlü eğitim ve kurslardan ücretsiz yararlanabilecekler. Yine bayanlar özel gün ve toplantılarını da bu hanımlar konağımızda yapabilecekler. Aşağıçinik Hanımlar Konağımızı diğer hanımlar konağımızdan ayıran en önemli nokta ise önünde bulunan kır düğün salonu ve yanındaki spor alanıdır. Aşağıçinik bölgesindeki düğün, nişan, sünnet gibi daha birçok eğlence ve etkinliğin açık alanda yapıldığını hesaba katarak ve daha önce evlerin önündeki açık alandaki eğlencelerde yaşanan can kayıplarını düşünerek böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Aşağıçinik bölgemiz ve yakın çevresindeki mahallelerimizdeki bayanlar burada boş zamanlarını değerlendirmenin yanında spor ve kurslar ile çeşitli eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecekler. Yine hanımlar konağımızda internet ve kütüphanemiz de var. Anneler çocuklarının araştırmalarını ve ödevlerini burada yapabilecek. Bayanlar kurs görürken, spor yaparken çocukları da çocuklara özel hazırlanmış katta oyun oynayarak, ders çalışarak zaman geçirebilecekler.”

Başkan Togar’dan açılışa davet

Zübeyde Hanım Hanımlar Konağının açılışının 31 Ağustos Cuma günü yapılacağını söyleyen Togar, “Zübeyde Hanım Hanımlar Konağımızın açılışını 31 Ağustos Cuma günü saat 18.00’de Aşağıçinik Mahallemizde yapacağız. Bu güzel eserin açılışına tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.