“Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı"na görkemli açılış

Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi’nde bulunan konağın açılış töreni, dualar eşliğinde açılış yapıldı. İçerisinde kadınlara özel eğitim ve kursları barındıracak olan Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı, birbirinden farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra, nişan, düğün sünnet gibi organizasyonlar da konak bahçesinde gerçekleştirilebilecek. Kadınlar ilçeye kazandırılan bu konak sayesinde, boş zamanlarını değerlendirerek spor ve kurslar ile çeşitli eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Açılış öncesinde konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bayanlar burada birçok aktivitenin yanında her türlü eğitim ve kurslardan ücretsiz yararlanabilecekler. Yine bayanlara özel gün ve toplantılarını da bu hanımlar konağımızda yapabilecekler. Aşağıçinik Hanımlar Konağımızı diğer hanımlar konağımızdan ayıran en önemli nokta ise önünde bulunan kır düğün salonu ve yanındaki spor alanıdır. Aşağıçinik bölgesindeki düğün, nişan, sünnet gibi daha birçok eğlence ve etkinliğin açık alanda yapıldığını hesaba katarak ve daha önce evlerin önündeki açık alandaki eğlencelerde yaşanan can kayıplarını düşünerek böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Aşağıçinik bölgemiz ve yakın çevresindeki mahallelerimizdeki bayanlar burada boş zamanlarını değerlendirmenin yanında spor ve kurslar ile çeşitli eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecekler. Yine hanımlar konağımızda internet ve kütüphanemiz de var. Anneler çocuklarının araştırmalarını ve ödevlerini burada yapabilecek. İlçemize 4,5 yıl içerisinde birçok hizmet kazandırdık. Vatandaşlarımızın çay içmeye bile yeri yokken, bugün onlara en güzel hizmeti getirdik. Ayrıca ben bugün bir şeyin daha müjdesini vermek isterim. İlçemize önümüzdeki günlerde inşallah 5 derslikli bir okulu daha kazandıracağız. Çocuklarımız için kollarımızı sıvadık” dedi.

Daha sonra konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı Tekkeköy Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ilçemize kazandırılmıştır. İlçede bulunan bayanlara hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin tabii ki arkası gelecek. İnşallah burada bayanlar boş zamanlarını değerlendirerek ücretsiz olarak kurs ve eğitim alacaklar. Onlar için güzel bir aktivite olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar gerçekten ilçemiz için canla başla mücadele ediyor. Tekkeköy ilçesini güzelleştirmek ve halka hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Böyle güzel bir tesisi buraya kazandırdığı için de kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Hanımlar Konağının kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.