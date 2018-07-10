11 Nisan külliyesi yıl sonuna yetiştirilecek

Şanlıurfa’da 11 Nisan Külliyesinin çalışmalarını sürdürüyor. Görselliği ve bulunduğu konum itibariyle şehir maneviyatına uygun şekilde dizayn edilen külliye, İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi de bulunuyor. Külliyenin Osmanlı, Selçuklu mimari karışımı bir sanat eseri olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "11 Nisan Külliyesi Camisi Şanlıurfa’nın en büyük camilerinden bir tanesi. Alt tarafında da İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi, içinde sosyal donatıların olduğu mahalleye hizmet verebilecek cami, külliye, avlu ve revakları ile hem bir Osmanlı,Selçuklu mimari karışımı bir sanat eseri ve aynı şekilde bu bölgenin de silueti olarak yarın öbür gün anılabilecek bir eser yapılıyor" dedi.

"2018 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz"

Yoğun bir çalışma sezonu içerisinde olduklarını söyleyen Çiftçi, "İşler normal sürecinde işliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığımız, Yapı Kontrol Şube Müdürümüz, teknik arkadaşlarımız, kontrol arkadaşlarımız, genel sekreter yardımcımız, yüklenici firmamız işlerinin başında. Tam bir çalışma sezonu. 2018 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah 2018 in son cumasında Allah’ın izniyle hepimiz şehir olarak bu mükemmel eseri inşallah açacağız. Cuma namazımızı kılacağız. Sonuçta hayat gelip geçicidir, esas olan eser bırakmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da gerçekten kalıcı eserlerle Şanlıurfa’ya bir marka değeri veriyor. Tüm ekip bu vizyonla harekete ediyor" şeklinde konuştu.

"Gerekli tedbirler alındı"

Geçtiğimiz günlerde külliyede meydana gelen kazadaki vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Rabb’im kaza ve beladan korusun. Geçen meydana gelen kazada herkes sağlığına kavuştu. Gerekli olan güvenlik tedbirleri de yine kurumumuz tarafından alınmış durumda. Allah hepsinden razı olsun. Tekrar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür bir problem olmadı sağlık açısından. Projede kaldığı yerden, programlandığı şekliyle gidiyor. Şanlıurfa büyük bir merkeze, büyük bir İslami İlim ve Araştırma Merkezine kavuşuyor. Bu da Şanlıurfa’da bir ilk proje. Bunu da gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. Ben kurumumla gurur duyuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dört kattan oluşan ve aynı anda 3 bin 700 kişiye ev sahipliği yapabilecek külliye içerisinde, cami, namazgah katı, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, bay ve bayan Kur’an kursu, bay ve bayan taziye evi, diyanet yayın evi kütüphanesi ve okuma salonu, diyanet işleri büroları, bayan mescit, derslikler ve eğitim odaları yer alacak.