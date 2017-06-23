11 Yaşındaki Mehmet’in isteği Haliliye Belediyesi ile gerçekleşti

Haliliye ilçesinde ikamet eden bedensel engelli Mehmet Kubat’ın akülü tekerlekli sandalye isteği Haliliye Belediyesiyle gerçekleşti. 11 yaşındaki Mehmet’e, sosyal hayata kazanılması ve dışarıda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeyi Başkan Demirkol hediye etti. Baba Servet Kubat, oğlunun isteği olan tekerlekli sandalyenin hediye edilmesinden dolayı Başkan Demirkol’a teşekkür etti.

Demirkol, engellilere engelsiz bir hayat için çalıştıklarını vurgulayarak yaptığı açıklamada, “Haliliye’nin kırsal mahallesinde yaşayan Mehmet kardeşimizin engelli olması münasebetiyle yürüyüşünde ve aynı zamanda sosyal hayata katılımında, uzak mesafelere gitmesi ve gündelik ihtiyaçlarını karşılaması noktasında sıkıntıları vardı. Bizden talepte bulundular. Haliliye Belediyesi olarak toplumun tüm dezavantajlı kesimlerinin ve toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaşması adına, engellilerimize engelsiz hayat adına Mehmet kardeşimize engelli aracı teslim ettik. Bundan sonraki hayatında daha fazla güleceği, daha fazla mutlu olacağı uzun bir ömür diliyorum. Ailesine de bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Engelli birey Mehmet Kubat’ta, kendisine hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile belediye bahçesinde gezerek mutluluğunu paylaştı.