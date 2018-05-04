Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 17:19

13 ilçenin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

Şanlıurfa’da 13 ilçenin halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyerler, yapmış oldukları el emeği göz nuru eserlerini Balıklıgöl’de kurulan stantlarda görücüye çıkarttı.

13 ilçenin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

04 Mayıs 2018 17:19


Şanlıurfa’nın Akçakale, Bozova, Birecik, Eyyübiye, Ceylanpınar, Karaköprü, Hilvan, Haliliye, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçe halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler ile kursiyerin el emeği göz nuru eserleri, Balıklıgöl platosunda kurulan stantlarda sergilendi. Açılışı yapılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide keçe, tezhip, kaligrafi, nakkaşlık, bez dokuma, bez bebek, sahaflık, ebru, kazaz, filografi, hüsn-i hat ve takı tasarımı gibi kurslarda eğitim alan kursiyerler, yöresel kıyafetlerden süs eşyalarına ve daha birçok farklı türde yaptıkları ele işi eserleri göz kamaştırdı.


Serginin açılışının ardından açıklama yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Şekeroğlu, “13 ilçemize ait halk eğitim merkezi müdürlüklerimiz ve meslek liselerimizin sergilemiş oldukları özellikle unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızın sergisindeyiz. Yeniden canlandırılması, ecdadımızdan bize miras kalan ahilik ve lonca teşkilatlarının bu dönemdeki en güzel yansıması olarak ortaya çıkan halk eğitim merkezlerimizin bu çalışmalarını yerinde görmek, farkındalık oluşturmak, desteklemek amacıyla burada bulunuyoruz. Memleketimizin kalkınması bakımından el sanatlarını önemsiyoruz. Her yaş grubundan kadın, erkek demeden çok güzel eserleri ortaya çıkardığını görüyoruz. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç