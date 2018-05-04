13 ilçenin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

Şanlıurfa’nın Akçakale, Bozova, Birecik, Eyyübiye, Ceylanpınar, Karaköprü, Hilvan, Haliliye, Halfeti, Harran, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçe halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler ile kursiyerin el emeği göz nuru eserleri, Balıklıgöl platosunda kurulan stantlarda sergilendi. Açılışı yapılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergide keçe, tezhip, kaligrafi, nakkaşlık, bez dokuma, bez bebek, sahaflık, ebru, kazaz, filografi, hüsn-i hat ve takı tasarımı gibi kurslarda eğitim alan kursiyerler, yöresel kıyafetlerden süs eşyalarına ve daha birçok farklı türde yaptıkları ele işi eserleri göz kamaştırdı.

Serginin açılışının ardından açıklama yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Şekeroğlu, “13 ilçemize ait halk eğitim merkezi müdürlüklerimiz ve meslek liselerimizin sergilemiş oldukları özellikle unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızın sergisindeyiz. Yeniden canlandırılması, ecdadımızdan bize miras kalan ahilik ve lonca teşkilatlarının bu dönemdeki en güzel yansıması olarak ortaya çıkan halk eğitim merkezlerimizin bu çalışmalarını yerinde görmek, farkındalık oluşturmak, desteklemek amacıyla burada bulunuyoruz. Memleketimizin kalkınması bakımından el sanatlarını önemsiyoruz. Her yaş grubundan kadın, erkek demeden çok güzel eserleri ortaya çıkardığını görüyoruz. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.