15 Temmuz Gençlik Merkezinde aynı anda 800 öğrenci kurs görebiliyor

Gençlerle yakından ilgilenen Ekinci, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler, 15 Temmuz Gençlik Merkezini ziyaret edip yaz kurslarına katılan öğrenci ve gençlerle bir araya geldi. Aynı anda, değişik dallarda 800 öğrencinin faydalanabildiği 15 Temmuz Gençlik Merkezinde, bilgisayar, bağlama, def, gitar, Kuran-ı Kerim, ney, okuma-yazma, resim ve satranç kursları veriliyor. Eyyübiye Belediyesi olarak gençliğe verdikleri öneme değinen Ekinci,”15 Temmuz Gençlik Merkezimizi ziyaret ettik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi iyi bir şekilde yetiştirmek bizim asli görevimizdir. Bu kapsamda gerek eğitime yönelik kurslar gerekse kültürel ve sanatsal kurslar vermeye devam ediyoruz. 15 Temmuz Gençlik Merkezimizde aynı anda 800 öğrencimiz değişik alanlarda kurslar alabiliyor. Ney sınıfındayız. Kuran-ı Kerim sınıfını ziyaret ettik. Yine bağlama kursu gören gençlerimizle bir araya geldik. Bu merkezlerimizde gençlerimizin ilgi ve alakalarına uygun bir şekilde kurslar veriliyor. İnşallah gençlerimizle ve beraber geleceğin ilçesini çok daha güzel bir şekilde oluşturacağız “ diye konuştu.