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22 Aralık 2017 12:36

15 Temmuz koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen ortaokullar arası kızlar koşu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

15 Temmuz koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi

22 Aralık 2017 12:36


Daha önce ilçenin Yenişehir mahallesinde bulunan sentetik saha kenarında bin metrelik parkurda yapılan koşuda Halit Gülpınar Ortaokulundan Ece İlknur Çiçek birinci, Şair İbrahim Rafet ortaokulundan Gamze Yaman ikinci ve Şehit Öğretmen Metin Gençdal Ortaokulundan Damla Doğan üçüncü olmuştu. Dereceye girenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan bir törenle koşuda birinci olan Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Ece İlknur Çiçek’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu tarafından birincilik madalyası ile yarım altın takıldı. İkinci ve üçüncü olan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.




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