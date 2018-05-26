15 Temmuz Mahallesi Kültür Evi’nin Temelleri Atıldı

"Her mahalleye bir kültür evi" sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 8 kültür evi inşaatı devam ederken Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınarlılara 3 yeni kültür evinin müjdesini vermişti. İlçeye kazandırılacak olan 3 kültür evinden ilki 15 Temmuz Mahallesi’ne yapılacak.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın girişimleri sonucu Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyonluğu Başkanlığı tarafından 3 kültür evi finanse edilecek. Finanse edilecek kültür evinin ilki 15 Temmuz Mahallesi’nde yapılacak. Saha zemin çalışmalarının tamamlanmasıyla temeli atılan kültür evi yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak. Daha önce ilçeye 64 kültür evi kazandıran ve şu anda da 8 kültür evi çalışmalarına devam eden Ceylanpınar Belediyesi yapılacak 3 yeni kültür evi ile beraber ilçeye toplamda 75 kültür evi kazandırmış olacak.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, ilçeye yeni bir kültür evini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Altun, "Vatandaşların en mutlu ve en huzurlu şekilde yaşamalarını temin etmek bizim belediye olarak asli görevlerimiz arasında sayıyoruz. İlçemize söz verdiğimiz gibi 3 kültür evi çalışmaları hızla devam etmektedir. Bugün 15 Temmuz mahallemizdeyiz. Geçen günlerde saha çalışması yaptığımız 15 Temmuz Kültür Evi’nin temelini attık. Kültür evini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapacağımız yeni kültür evimiz başta ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.