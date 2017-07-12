15 Temmuz Resim Sergisi Büyük ilgi Gördü

Açılışa ilçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz Şehidi Ümit Yolcu’nun ağabeyi Bahattin Yolcu ve kurum amirleri katıldı. Kaymakam Ahmet Karatepe, 15 Temmuz’u anlatan ve Türkiye’deki çeşitli okullarda öğrencilerin çizmiş olduğu resimlerin sergilendiğini belirterek serginin bir hafta boyunca açık olacağını söyledi. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Karatepe, "Bu sergide yer alan eserler Çanakkale, Dumlupınar ve Büyük taaruz gibi zaferlerin ruhunu yansıttığını görüyoruz. Bu resimlerde anlatılanlar bizi hiç kimsenin esaret altına alamayacağını gösteriyor" dedi. Ceylanpınarlı 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu’nun resmiyle sergiyi gezmeye başladıklarını ifade eden Karatepe, şehit ailelerinin şehitlerin bir emaneti olduğunu dile getirdi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da 15 Temmuz’un 1. yılı dolayısıyla etkinlikler yapıldığını belirterek bu etkinliklerin bir hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Bir vatan kanla sulanmadığı müddetçe vatan olmayacağını vurgulayan Başkan Atilla, "Çanakkale’de 250 bin şehit verdik topraklarımıza sahip olduk. 15 Temmuz’da da 241 şehit verdik. Bu şehitlerimiz de Çanakkale’deki 250 bin şehidimizin görevini yerine getirdiler ve bu toprakları bize emanet ettiler. Onları hiç bir zaman mahcup etmeyeceğiz ve bu vatan topraklarına her zaman sahip çıkacağız. Bizlerde şehadete hazırız. Allah 15 Temmuz gibi günleri bir daha bizlere yaşatmasın" diye konuştu. Kesilen kurdelenin ardından resim sergisi gezildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, ziyaretçilere resimler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar bir hafta boyunca resim sergisini gezebilecekler.