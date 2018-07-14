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14 Temmuz 2018 18:17

15 Temmuzun piyonlarını genç nesillere anlatacağız

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hain kalkışmada şehit düşenlere bir kez daha rahmet dileyerek, “15 Temmuz’un unutulmaması, unutturulmaması için, 15 Temmuz’un arkasındaki dış güçleri ve emellerini, sahne alan piyonlarını genç nesillere anlatacağız ve gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı.

15 Temmuzun piyonlarını genç nesillere anlatacağız

14 Temmuz 2018 18:17


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 2’nci yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın asker kılıklı teröristler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inen halkın, kalkışmayı geri püskürttüğünün altını çizen Demirkol’un mesajında,”15 Temmuz 2016 tarihinde, yıllar öncesinden dış mihraklar, şer odakları tarafından planlanmış ve o gece yerli işbirlikçileri olan FETÖ tarafından organize edilmiş, asker kılıklı teröristler tarafından sahneye konulmuş bir ihanet yaşandı. O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızı havaalanlarına ve meydanlara çağırması, Binali Yıldırım’ın ‘bu bir kalkışmadır, sorumluları en ağır şekilde cezalandırılacaktır’ ifadesi üzerine Türkiye’nin 81 ilinde 79 milyon vatandaşımız sokağa dökülmüştür. O gece ilk defa Amerika başkanlarının ifadesiyle our boys diye tabir ettikleri, dış güçlerden talimat alanlar değil, Çanakkale’deki ecdadın torunları, Çanakkale ruhuyla şahlanan, aziz milletimiz kazandı. Minarelerden yükselen ezan ve salalar, gönül coğrafyamızdan gelen dualarla birleşti. Salalar belaları def eyledi. Kamyonlar ve iş makinaları, belediyelerimizin araçları tanklara galip geldi. O gece, Peygamber ocağı ordumuzun, vatanına, milletine, bayrağına, milli iradeye ve demokrasisine sahip çıkan Mehmetçikleri, asayişimizi sağlayan emniyet mensuplarımız ve kahraman polisimiz ülkemize sahip çıktı. Hainlere en ağır şekilde gerekli cevabını verdi. Özel Harekattaki ve emniyetin çeşitli birimlerinde çalışan personeli ‘her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz’ sözünün en güzel örneğini sergilediler. Kahraman milletimizin, kahraman evlatlarına millet olarak son nefesimize kadar, bize bir vatan bahşettikleri için minnet ve şükran borçluyuz. Ancak 15 Temmuz’un unutulmaması, unutturulmaması için, 15 Temmuz’un arkasındaki dış güçleri ve emellerini, sahne alan piyonlarını genç nesillere anlatacağız ve gelecek nesillere aktaracağız. Erzurum’daki Nene Hatun’un, Kastamonu’daki Şerife Bacının, Osmaniye’deki Tayyar Rahmiye’nin, Kafkas ve Balkan cephelerindeki Kara Fatma’nın evlatları olan gençlerimiz emaneti en güzel şekilde gelecek nesillere aktaracaktır. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ ve benzeri örgütler ve onların ağababaları şunu iyi bilsinler ki, şehitliğin ölümsüzlük olduğuna inanan bir milleti ölümleri korkutamazlar. 250 şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 2 bin 193 kahraman gazimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış bekliyor peygamber” ifadelerine yer verildi.




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