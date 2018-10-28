150 Yataklı Devlet Hastanesi Bulvara Kavuşuyor

Ceylanpınar 150 Yataklı Devlet Hastanesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgenin en modern hastanesi için çalışmalar sürerken, Ceylanpınar Belediyesi ekipleri de aynı alanda bulvar çalışmalarını sürdürüyor. Alanda bulunan derede ıslah çalışmalarının ardından duvar yükseltme çalışması yapıldı. Yapılan dere ıslah ve duvar yükseltme çalışmasının ardından 17.5 metre ve sağ 17.5 metre sol tarafta olmak üzere toplamda 35 metre bulvar yolu yapılıyor. Yapılan bulvar yolu hastaneyi ana caddelere bağlamış olacak. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla hastane alanında yapılan bulvar yolu çalışmalarını inceledi. Menderes Atilla, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bildi aldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yapılan bulvar yolunun hastaneyi ana caddelere bağlayacağını ifade etti. Atilla, "150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hastane dışında hastane alanında da çalışmalarımız var. Hastane alanında bulvar çalışmamız devam ediyor. Alanda bulunan dere ıslah çalışmasından sonra 17.5 metre ve sağ 17.5 metre sol tarafta olmak üzere toplamda 35 metre bulvar yolu yapılmakta. Yapılan bulvar yolu ise hastaneyi ana caddelere bağlamış olacak" diye konuştu.