150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde Çalışmalar Start Aldı

Ceylanpınar'ın sağlık yükünü kaldıracak olan 150 Yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin kazı çalışmalarına başlandı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın 2014 yerel seçimlerinde vaatleri arasında yer alan ve ikili girişimleriyle ilçeye kazandırılan 150 Yataklı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin temeli aldı. İhaleyi alan firma tarafından kazı çalışmalarına başlandı. Kazı çalışmalarına Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Şeyhmus Bayır, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, firma yetkilileri ile şantiye çalışanları katıldı. Hastane de kazı çalışmalarına başlandıktan sonra kurban kesildi. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, hastanenin 150 yataklı olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda yatak sayısının artabileceğini ve bundan dolayı arazinin bu duruma göre ayarlandığını ifade etti.

"Milletler ve devletler sağlıkla kalkınır"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, sağlık yatırımlarının ülke kalkınmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek, "İlçemiz kentimizde uzaklık olarak en uzak ilçemizdir. Sağlıkla alakalı büyük sorunlar yaşamaktaydık. Belediye Başkanımız Menderes Atilla bu sorunları da ilgili makama ileterek bir an önce daha kapasiteli bir hastanenin inşası için bildirim yapıyordu. Bugün temeli atılan hastanemizde arkadaşlarımızla hazır bulunduk. Bu hastane alanımız çok geniş bir alandır. Buraya şu anda 150 Yataklı Devlet Hastanesi kuruluyor ama yarın bu hastane yatak sayısı artarsa şayet bunun için bir alan ayrılmış durumdadır. Şu unutulmamalıdır ki, milletler ve devletler sağlıkla kalkınır " dedi.