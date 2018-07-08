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08 Temmuz 2018 09:50

19 yaşındaki genç 90 derece sıcaklıkta demir büküyor

Şanlıurfa’da 19 yaşındaki genç, yaklaşık 90 derece sıcaklıkta demir bükerek, aile geçimine katkı sağlıyor.

19 yaşındaki genç 90 derece sıcaklıkta demir büküyor

08 Temmuz 2018 09:50


Çıraklıktan kalfalığa daha sonra da usta olarak bir demirci esnafının yanında çalışan 19 yaşındaki açık öğretim lise öğrencisi İsmail Çoktaş, yaklaşık 8 yıldır demir döverek hem aile geçimine katkı sağlıyor hem de zor şartlar altında okulunu devam ettiriyor. Ateş önünde çalışmanın kuvvet ve dayanıklılık istediğini belirten Çoktaş, demir döverken sıcaklık altında zorlandıklarını ifade etti.



"Çok zor bir meslek”


Yaptığı mesleğin çok zor olduğunu dile getiren İsmail Çoktaş, "Bu mesleği yaklaşık 8 yıldır yapıyorum. Bu meslek zorlu olduğu için güç, kuvvet gerektiriyor. Şanlıurfa’da sıcaklık 50 dereceyi aştı. Ateşte demir bükerek çalışınca sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Yaptığım meslek çok zor bir meslektir. Ben öğrenciyim demir işinde çalışarak harçlığımı çıkarıyorum. Zaten demir bükme işi zor bir iştir. Bu demir işiyle uğraşanlar pek az insan kalmış. Burada sadece 5 iş yeri kalmış. Yaptığımız demir işiyle demirden farklı türlerde aletler yapıyoruz. Örnek olarak kebap şişleri, tarlada kullanılan çapa, balta ve satır gibi malzemeler yapıyoruz. Günlük çalıştığım bu demir işinde 100-150 lira arasında para kazanıyorum" diye konuştu.


Hava sıcaklığının 45 dereceyi geçtiği kentte, demir doğrama, bakır kalaylama, demir bükme işi yapılan iş yerlerinde hissedilen sıcaklık değerinin 90 dereceyi aştığı belirtildi.




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