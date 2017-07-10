2 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle şüpheli ölümü

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Kuytuca kırsal Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, yalnız olduğu sırada odadaki av tüfeğiyle oynayan çocuğa bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Sesler üzerine odaya giren aile fertlerinin kanlar içinde bulduğu Menduh Badem’in kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Morga kaldırılan çocuğun cenazesinin detaylı otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, durumun Jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili ilk ifadeleri alınan aile fertleri, 2 yaşındaki çocuğun, tüfeğin bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.