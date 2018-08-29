200 kişilik kız yurdu inşasında sona gelindi

Belediye Başkanı Menderes Atilla kız yurdunda incelemelerde bulundu.

2017 yılında bakan ve milletvekillerinin katılımıyla temeli atılan ve Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılan 200 kişilik kız öğrenci yurdu çalışmalarında sona gelindi. Yakın zamanda tamamlanarak hizmete girecek olan kız yurdu, ilçede büyük bir açığı da kapatmış olacak. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla çalışmaların sürdüğü kız yurdunda incelemelerde bulundu. Başkan Atilla, kız yurdunda çalışmalarda sona gelindiğini ve yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kız yurdunun Ceylanpınar için bir eksik olduğunu ve bu eksikliği gidermenin mutluluğu içinde olduklarını ifade etti. Atilla, "Kırsaldan gelen kız çocuklarımızın konaklama konusunda büyük bir sıkıntıları vardı. Biz de öğrencilerimizin sıkıntılarını gidermek için kolları sıvadık ve geçen yıl yurdumuzun temellerini atıp çalışmalara başladık.Yakın zamanda yurdumuz tamamen bitirilip kız çocuklarımızın hizmetine sanacağız. Yurdumuz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hazır hale gelecek. Kız yurdu ilçemiz için büyük bir eksikti. Ceylanpınar Belediyesi olarak bu eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kız yurdumuz Ceylanpınar’a hayırlı uğurlu olsun" dedi.