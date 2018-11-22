2018 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2'nci taksitinde son gün 30 Kasım

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2018 Yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırmanın 2'nci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu duyurdu.

2018 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile borçlarını yeniden yapılandıran mükelleflerin 2'nci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2018 Cuma son gün olduğunu hatırlatan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerin yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Emlak ve Gelirler Birimi, mükellefler, cezalı duruma düşmemek için 30 Kasıma kadar Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası ile Karakoyun İş Merkezindeki veznelerden ödemelerini yapabileceği bilgisini de ekledi.

İnternetten ödeme yapmak isteyenlerin ise belediyenin web sitesinden T.C. Kimlik Numarası ile Tahsilat bölümünden tahsilatlarını gerçekleştirebileceği belirtildi.