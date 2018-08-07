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07 Ağustos 2018 13:09

25 saniyede 25 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada

Şanlıurfa’da 2 hırsızın bir mağazadan 25 saniyede 25 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

25 saniyede 25 bin liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada

07 Ağustos 2018 13:09


Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.00 sularında Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, Mustafa Ocak’a ait cep telefonu satışı yapılan mağazanın cam kapısını tekmeyle kırarak, içeri girdi. Hırsızlar, ellerindeki bıçakla cep telefonlarının bulunduğu vitrinlerin kablosunu kesip, 25 saniye içerisinde 25 bin lira değerinde 9 cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçtı.


Sabah iş yerine gelen mağaza sahibi Ocak, mağazanın soyulduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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