29 Ekim şiirini pamuk tarlasında okudu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 29 Ekim'de okulda şiir okumak için hazırlanan öğrenci, o gün ailesi tarafından pamuk toplamaya götürülünce şiirini pamuk tarlasında okudu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta öğrencilerin katılımıyla coşkuyla kutlanırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlalarda çalışan öğrenciler bu coşkuya ortak olamadı. Yaşıtları kutlama alanlarında şiir okuyup bayramı kutlarken, tarladaki öğrenciler onlar kadar şanslı olamadı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzun Ziyaret köyünde yaşayan ortaokul öğrencisi Özgür Yıldız, günlerce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okumak için ezberlediği şiiri pamuk tarlasında okudu. Özgür Yıldız şiiri okurken bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şiirine başlamadan önce pamuk toplamaya geldiği ve okula gidemediği öğretmenlerinden özür dileyen Özgür, daha sonra 29 Ekim şiirini okudu. İzleyenleri duygulandıran görüntü sosyal medyada yayınlandıktan sonra binlerce kişi tarafından paylaşıldı.