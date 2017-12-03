3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliğine yoğun ilgi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı ve birçok alanda engellilere yönelik kursların verildiği merkezde düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Dernek Başkanları ile çok sayıda engelli katıldı. Şehirleri engellilere uygun bir şekilde dizayn ettiklerini ve her zaman engellilerin yanında olduklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "AK Parti Hükümetimiz döneminde yasal düzenlemelerle engelli haklarının hukuk mevzuatı içerisinde yer almalarını, gerek sosyal gerek siyasal yaşamda onları dimdik ayakta tutabilecek ve hiçbir zaman dört duvar arasına koymayacak, engelsiz bir vatandaşımızın hakkı ve hürriyeti ne ise aynı şekilde engelli kardeşlerimize tanıması çağdaş ve medeni bir ülkenin gereği olduğunu gösterdi. Gerek yerelde, gerek mecliste, teşkilatlarda ve milletvekillerinde siyasal anlamda seçim içinde kontenjanlar tanındı. Bunlar büyük bir gelişme ve artık engelli kardeşlerimiz şehirlerinde kendilerine ifade edebiliyor. Engelli kardeşlerimiz kendi şehrini gezebiliyor, sosyal aktivitelere katılabiliyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Benim engelli olmam bu şehirde bu topraklar üzerinde hiçbir şey benden eksik kılmıyor. Bu psikolojik sınır aşıldıktan sonra bu defa şehirlerde yeni düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak şehirde erişim noktasında bir çok yenilik yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. kaldırımlar, yollar ve otobüsler engellilere göre uygun bir şekilde yapıldı. Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezimiz bütün engellilerimize hizmet veriyor. Biz engelli kardeşlerimize imkan verdiğimiz de kendisine verilen imkanın hakkını veriyor. Engelliler ben engelsizim diyen insanlardan kat ve kat başarı gösteriyor. müzik ve sanat faaliyetleri alanında Halk oyunları anlamında Türkiye’nin 7 bölgesinin tüm foklorik zenginliğini bize engelliler folklor gurubu sergiliyor. İçerisinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezimiz Şanlıurfa’daki tüm 15 bin 450 engelli kardeşimizin hizmetindedir" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Gerek Türkiye’de ve gerekse dünyadaki tüm engellilerin bu engelliler günü vesilesi ile yaşadıkları sıkıntılar ve zorlukları hafiflemesine vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Engelliler Koordinasyon ve Yaşam merkezindeki etkinlikte Engelliler tarafından hazırlanan el işi ürünler sergilendi. Başkan Çiftçi ve beraberindekiler sergiyi gezerek yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. Serginin ardından davetliler engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi, tiyatro ve müzik dinletisine katıldı. Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, sıra gecesi ve Dama grubunun seslendirdiği türkülerle sona erdi.