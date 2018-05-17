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17 Mayıs 2018 11:34

3 gün mahsur kaldığı ağaçtan 3 saniyede inerek kaçtı

Şanlıurfa’da ağaçta 3 gün boyunca mahsur kalan kedi, kendisini kurtarmak gelen itfaiye erini görünce 3 saniyede aşağı inerek kaçtı.

3 gün mahsur kaldığı ağaçtan 3 saniyede inerek kaçtı

17 Mayıs 2018 11:34


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar 3 gün boyunca tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kediyi indirmek için aracın merdiveni uzattı. Merdivenle yukarı tırmanan bir itfaiye eri çam ağacındaki kedi yakalamaya çalıştı. İtfaiye erini gören kedi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden inerek kaçtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Mahalle Muhtarı Mustafa Demir kedinin 3 gün boyunca ağaçta mahsur kaldığını belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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