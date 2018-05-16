3 Jandarma karakoluna roketatarlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesinde meydana geldi. Roketatarlı saldırıya karşılık veren askerler ile teröristler arasında çatışma çıktı. Yaralı askerler ambulansla ilk önce Halfeti Devlet Hastanesine, oradan da Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatılan çalışma sürüyor. Karakol çevresinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Askerlerin durumu iyi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’inde geldiği bölgede yapılan incelemeler sonrası açıklama yapan Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, alana bulunan vatandaşlara, bir iki çabulcuya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan karakolunun önünde toplanan kalabalık terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atmaya devam ediyor.