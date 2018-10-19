30 yıldır bitirilemeyen projeyi tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 30 yıl önce projelendirilen ve 2002 yılında başlanılan fakat bir türlü bitirilemeyen Edene İçme Suyu Grup Projesi'ni tamamladı.

Kaynaklarını değerlendirerek vatandaşlara hizmet ulaştıran ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 30 yıl önce projelendirilen ve bir türlü bitirilmeyen Edene İçme Suyu Grup Projesini tamamladı. 61 bin metrelik içme suyu hattından oluşan proje yaklaşık 36 kırsal mahallede yaşayan vatandaşların içme suyu sorununu çözecek. Vatandaşlar, proje ile arıtma tesisinden alınarak verilen temiz içme suyuna kavuştu.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü proje kapsamında 3 ay önce 6 mahalleye verdiği temiz, sağlıklı ve arıtılmış içme suyunu şimdi de 16 mahalleye dağıtıyor. Proje için, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, Büyükşehir Genel sekreter yardımcısı Emin Özçınar, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ve 16 kırsal mahalle muhtarı, Haliliye ilçesine bağlı Anaz köyünde bir araya geldi. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile görüşen Belediye Başkanı Çiftçi'ye yıllardır yaşadıkları içme suyu sorununu çözdüğü için teşekkür etti.

“Halkımıza hizmetin en iyisi için çalışıyoruz”

Yıllar sonra arıtılmış, temiz içme suyuna kavuşan kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelen Çiftçi, yaptığı konuşmada, “ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz kırsaldaki gurup içme sularını icraata geçirmeye devam ediyor. Haliliye ilçemizin Anaz mahallesindeyiz 16 mahalleye bugün itibari ile arıtılmış şebeke suyu verildi. Öncelikle mahallelerimize, muhtarlıklarımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Hedefimiz zaten özellikle ova içerisinde Harran, Akçakale, Eyyübiye ve Haliliye'nin ova kısmında kalan yerleşim yerleri sulamadan dolayı su seviyesinin yükselmesinden dolayı suyun tadında, renginde bozulmalar var. Bir de kuyuları iptal etmek istiyoruz. Allah'ın izni ile bunlar programlanmış şekilde uygulanarak yıl sonuna da geriye kalan dört mahalleyi de ekiplerimiz bitirecekler. Ş1 Edene içme suyu gurubu projesi 2002'de başlayan bir proje ama Allah'a şükürler olsun bir projenin halk için anlam ifade edebilmesi için suyu oraya akıtmamız lazım halkımızın ondan istifade etmesi lazım buda bize nasip oldu. Ben emeği geçen ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün şahsında tüm ŞUSKİ personelimizi, teknik ekibi çalışan tüm işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Anaz mahallemize ve tüm 16 mahallemize de hayırlı uğurlu olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.