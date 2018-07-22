3’üncü kattan düşen geç kız hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra B. (16), 8 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki evinde pencereleri temizlediği sırada dengesini kaybederek yere çakıldı. Genç kızın yere düştüğünü fark vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kızın cesedi yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.