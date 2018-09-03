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03 Eylül 2018 13:54

4 aylık bebek trafik kazasında öldü

Şanlıurfa’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası yaralandı.

4 aylık bebek trafik kazasında öldü

03 Eylül 2018 13:54


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu’nun 98. kilometresinde meydana geldi. Mahir Ü. yönetimindeki 16 JBN 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Elif ile 4 aylık kızı Zeynep Hüma Ü. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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