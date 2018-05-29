4 işçi elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 işçi, çalıştıkları inşaatın üst katına asansör yardımıyla kum taşırken, çelik halatın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastahanesine götürdü. Burada tedavileri yapılan yaralılar hayati tehlikeleri bulunması üzerine Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.