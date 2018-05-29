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29 Mayıs 2018 16:08

4 işçi elektrik akımına kapıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki katlı inşaata kum taşıyan 4 işçi elektrik akımına kapıldı.

4 işçi elektrik akımına kapıldı

29 Mayıs 2018 16:08


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 işçi, çalıştıkları inşaatın üst katına asansör yardımıyla kum taşırken, çelik halatın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastahanesine götürdü. Burada tedavileri yapılan yaralılar hayati tehlikeleri bulunması üzerine Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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