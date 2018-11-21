40 yıllık tapu sorunu çözüme kavuşturuldu

Vatandaşların ihtiyaçları sorun olmadan çözüme kavuşturan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bağlarbaşı, Süleymaniye ve Yavuz Selim mahallelerinde ikamet eden 91 malikin, 40 yıllık özlemini çözüme kavuşturdu. Hak sahibi olan 91 malikin tapularının dağıtımı için Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığında program düzenlendi. Programa Başkan Demirkol, başkan yardımcıları Aysel Göncü, Haci Kanduza, Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Polat ile hak sahipleri katıldı. Programının açılışında konuşan Demirkol, tapuların hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Uzun yıllardır devam eden bir tapu meselesi vardı. Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi, söz verdiysek yaparız. Bu anlamda, gerekli çalışmaları yaptık. Bugünkü tapu dağıtım törenimizin yapıldığı alanda 91 adet iskân edilmiş. 91 adet evimizde yaşayanlar, bu evlere gençliğinde girdi fakat tapuları yaşlılığında nasip oldu. Vatandaşlarımız bu 91 evimizde, şimdiye kadar tapusu olmadan yaşadı. Hamdolsun bunu yapmak, 40 yıldır çözülmemiş bir meseleyi çözmek bizlere nasip oldu. Şimdi, burada 91 malikin tapuları hazırdır. 91 malikte tapularını alacaktır, hayırlı olsun” ifadelerini kulandı.

Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Polat ise konuşmasında Haliliye Belediyesinin hak sahiplerinin ihtiyacını karşıladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Demirkol, hak sahiplerine tapularını teslim etti.