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09 Ocak 2017 09:14

423 Suriyeli öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı

423 Suriyeli öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı

09 Ocak 2017 09:14

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Vali Erdoğan Cebeci İlkokulunda eğitim gören Suriyeli öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu.
Merkezi İstanbul’da bulunan Rabve Uluslararası Yardımlaşma Derneği, Suriye’deki iç savaş nedeniyle Siverek ilçesine yerleşen ihtiyaç sahibi 423 öğrenciye mont, bot, eldiven ve çorap yardımında bulundu. Abdalağa mahallesinde bulunan Vali Erdoğan Cebeci İlkokuluna gelen bir grup vakıf gönüllüsü, öğrencilerle tek tek ilgilenerek yardımları dağıttı.
Yardımlar hakkında bilgi veren vakıf başkanı Recep Palamut, Afrika ülkelerinde çok sayıda su kuyusu açtıklarını söyledi. Palamut son dönemlerde Şanlıurfa’ya da yardım gönderdiklerini belirterek, “Biz İstanbul’dan geldik. Buradaki yavrularımızı ziyaret ettik, Rabve Vakfı olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye geldik. Burada Şanlıurfa’nın Suruç ve Siverek ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu yıl kendimize koyduğumuz bir hedefimiz var. Beş yıl içinde 250 okul, yüz bin öğrencimize ulaşmak istiyoruz. Bugün burada daha güzel manzara ile karşılaştık. Yavrularımız vatanlarını bırakıp buraya gelmiş Suriyeli yavrularımız, onlarla birlikteyiz. Bugün burada onlara küçük hediyelerimiz oldu, onları dağıttık. Rabbim onlara da inşallah en kısa zamanda hayırlı bir şekilde vatanlarına dönmeyi nasip etsin. Onlar bugün biz buraya geldiğimizde resim dersi yapıyorlardı. Burada hem kendi ülkelerinden gelmiş Suriyeli öğretmenlerimiz var, hocalarımız var. Aynı zamanda müfredatta kendileri Türkçede öğreniyorlar. Buradaki öğrencilerimizin birçoğu zaten Türkçe öğrenmişler, bizimle de rahat bir şekilde Türkçe konuşabiliyorlar” diye konuştu.
Öğrencilere giyim yardımının ardından bir miktar kırtasiye malzeme de dağıtan vakıf gönüllüleri daha sonra okuldan ayrıldı.



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