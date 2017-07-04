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04 Temmuz 2017 10:28

45 derece sıcakta hasta nöbeti

Şanlıurfa’da 45 dereceyi geçen sıcak havada hastane bahçesinde nöbet tutan vatandaşlar, hasta yakınlarından müjdeli bir haber bekliyor.

45 derece sıcakta hasta nöbeti

04 Temmuz 2017 10:28


Şanlıurfa’da yaklaşık 10 gün önce 40 derecenin üzerine çıkmaya başlayan hava sıcaklığı etkisini arttırıyor. Son günlerde 45 dereceyi geçen sıcaklar vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ederken hastane bahçesinde kilim ve bezlerden gölgelik yapan hasta yakınları, hastalarından gelecek müjdeli bir haber bekliyor. Bazı vatandaşlar ağaçların gölgesine sığınırken bazıları ise kilim ve bezlerden yaptıkları derme çatma gölgeliklerde adeta hasta nöbeti tutuyor. Gece de hastane bahçesinde yatan hasta yakınları, yemeklerini burada pişirip misafirlerini de burada ağırlıyor. Hastane bahçesini adeta ev ortamına çeviren vatandaşlar, zor şartlar altında hastalarını beklediklerini dile getirdi. Çoğu çevre illerden gelen ve kalacak yer bulamayan hasta yakınları, yetkililerin kısa sürede bu duruma çözüm bulmasını istedi.



’’Kendi imkanlarımızla çadır kurduk’’


Hastalarından gelecek müjdeli haberi hastane bahçesinde kurdukları çadırda beklediklerini belirten Mahmut Kuş, "Hava sıcaklığı belki 45 derecenin üstündedir. Kendi imkanlarımızla bu çadırları kurmuşuz. İçeride yatan hastamızın iyi haberini bekliyoruz. Gelen misafirimizi de burada karşılıyoruz” dedi.


Yaklaşık 50 derece sıcakta beklemek zorunda kaldıklarını dile getiren bir hasta yakını, “Bu insanlar bu sıcağın altında kendi imkanlarıyla kurdukları şeylerin altında bekliyorlar. 45-50 derecenin altında, hatta güneşte 60 derece bir sıcağın altında çaresizlik içerisindeler” şeklinde konuştu.



’’Klimalı odalar istemiyoruz’’


Başka bir hasta yakını ise “Özellikle yetkililerin duymasını istiyorum. 60 derece sıcağın altında vatandaşın bu eziyeti çekmesi bir vicdansızlıktır. Söylenecek tek kelime budur, başka bir şey yok. Kamelyanın yapılmasını, hasta yakınının oturup hastasını rahatlıkla beklemesini istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Klimalı odalar istemiyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız kamelya, oturup bu sıcakta bekliyoruz. Sağlığı iyi bir hasta değil ki gelip yarım saat sonra çekip gidesin, bir haftadır buradayız” ifadelerini kullandı.




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