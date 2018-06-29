6 ay boyunca istihdam edilecek 145 kişi kurayla belirlendi

Toplamda 830 kişinin başvurduğu kura noter huzurunda her hangi bir şaibeye mahal vermeden yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimine başvuru yapanlar ve yakınları katıldı. Konferans salonunu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar kura çekimini heyecanla takip etti. İsmi kurada çıkanlar ise sevinçlerini yanındaki arkadaşları ile kimisi de telefonda ailesine haber vererek yaşadı.

Vatandaşların yanı sıra kuraya Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, MHP İlçe Başkanı Ahmet Güneri ile mülki ve idari amirler katıldı. İsimlerin yazılı olduğu alan arkasına geçen Başkan Menderes Atilla ilk kurayı çekerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yapılan kura çekimi sonucunda 145 kişi iş sahibi oldu.

"KURA HERKESE AÇIK BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, kuraların noter ve kamera huzurunda çekildiğini ve torpil iddialarına mahal verilmemesi gerektiğini ifade etti. Atilla, "İŞKUR’da çalışacak kişiler kura sonucunda belirlenecek. 145 kişinin alınacağı İŞKUR’a 830 kişi başvuru da bulundu. Geçen sefer ki yaşadığımız tecrübelerden dolayı bu konuşmayı sizlere yağma gereği duydum. Kurada ismi çıkanlar kura sonucu kazandığını söylüyor. İsmi çıkmayanlar ise torpil olduğunu iddia ediyor. Noter var, kamera kaydı var. Bir yanlışlık veya torpil olduğunu düşünen varsa rahatlıkla söyleyebilir. Bende kurayı durdururum, çektirmem. 145 kişilik kazana liste belli olduktan sonra kalan ama kurada ismi çıkmayanlarda tek tek okunacak. Hem bizi hem belediyeyi hem de partili karalamanın bir anlamı yok. Kura herkese açık bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kısmeti, nasibi olanlar seçilmiş oldu. Bu kişiler 6 ay süreyle memleketine hizmet edecektir" dedi.