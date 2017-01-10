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10 Ocak 2017 16:41

600 Suriyeli yetim çocuğa nakdi yardım yapıldı

600 Suriyeli yetim çocuğa nakdi yardım yapıldı

10 Ocak 2017 16:41

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki konaklama tesislerinde kalan 600 Suriyeli yetim çocuğa 380 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.
Akçakale Kaymakamlığı tarafından Hılful Fudul ve Selamet derneklerinin katkılarıyla Süleyman Şah Konaklama Tesislerinde düzenlenen törende, 600 Suriyeli yetim çocuğa toplam 380 bin TL nakdi yardım yapıldı.
Törende bir konuşma yapan Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Suriyeli yetim çocukları sevindirdiklerini söyledi. Törenin ardından çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttıldı. Çocukların gözlerindeki sevinci görebildiklerini kaydeden Yosunkaya, katkıları dolayısıyla dernek yetkililerine teşekkür etti.



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