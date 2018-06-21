8 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

8 yıl önce Karahan ve İzol aşiretleri arasında bir kişinin yaralanmasıyla başlayan kan davası İzol aşireti önderi Mehmet İzol ve Karahan Aşireti önderi Şerdil Karahan’ın girişimleri sonucu sona erdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Önder köyünde Mehmet İzol tarafından verilen barış yemeğinde bir araya gelen iki aşiretin bireyleri tokalaşarak, hep beraber aynı sofrada barış yemeği yedi.

İzol Aşireti kanaat önderlerinden Mehmet İzol’un oğlu Hasan İzol, ”Bugün çok önemli bir mesele için toplanmış bulunmaktayız. Bugün burada Karahan ve İzol aşiretleri arasındaki husumeti bitirmek için toplandık ve bir barış sağladık. Barışın memleketimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu barışı sadece memleket olarak değil, ülkemize, Türkiyemize de barış getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizin barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olması için hepimizin elimizi taşın altına koyması gerekiyor. Allah ülkemize ve milletimize nice barışlar nasip etsin. İnşallah tüm husumetli ailelerin sonu bizim gibi barışla sonuçlanır, biz de bunun için Edirne’den Kars’a ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.