80 bin liralık ziynet eşyası çalan sahte polisler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Denizli’de oturan Feride T.’yi telefonla arayan 2 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Feride T. polise başvurdu. Polis, telefon numarası kayıtlarından şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde olduğunu belirlediği dolandırıcıları girdikleri kuyumcuda ziynet eşyalarını satmak isterken suçüstü yakaladı. Polis şüpheliler S.T. ve İ.T.’yi gözaltına alırken, yanlarındaki ziynet eşyalarına da el koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ve İ.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.