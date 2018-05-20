A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti

Milliler büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-0 kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaki ilk ciddi sınavını CEV Altın Avrupa Ligi’nin B Grubu’nda Ukrayna karşısında verdi. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayan karşılaşmanın birinci ve ikinci setini millilerimiz aynı skorla 25-23 kazanırken son seti ise 25-20 kazanarak rakibini 3-0 yendi.

B Grubu’nda Ukrayna ile birlikte Hollanda ve Slovenya ile mücadele edecek olan milliler, toplam 6 ayaktan oluşan CEV Altın Avrupa Ligi’nin ikinci maçında 23 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da Van Nur Tatar Spor Salonu’nda Hollanda karşına çıkacak.

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü olarak oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarında birinci olan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke takımı, Final Four müsabakaları oynayacak.