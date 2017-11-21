AB heyeti Harran’ı ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığında Şanlıurfa’da temaslarda bulunan AB’nin 24 ülke büyükelçisinin yer aldığı heyet Harran ilçesini gezdi. Dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu alanda inceleme yapan heyet, arkeolojik kazılar hakkında bilgi aldı. Yerel halkla bir görüşme yapan heyet, daha sonra Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’un misafiri olarak onurlarına verilen yemeğe katıldı. Heyet daha sonra ise Harran Kümbet Evlerini gezerek tarihleri ve yapılışları hakkında bilgi aldı.