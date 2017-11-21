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21 Kasım 2017 01:51

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Balıklıgöl’ü gezerek, balıklara yem attı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, beraberindeki büyükelçilerle Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü gezerek, balıklara yem attı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Balıklıgöl’ü gezerek, balıklara yem attı

21 Kasım 2017 01:51


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki AB üyesi 24 ülkenin büyükelçileri, geldikleri Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü gezerek, balıklara yem attı. Balıklıgöl’ü gezen Delegasyon Başkanı Christian Berger ile beraberinkiler daha sonra Hz. İbrahim’in Mağarasını da ziyaret ederek şifalı sudan içti. Berger, Şanlıurfa ile ilgili yorumunda, bölgeye hayran kaldığını belirtti.


AB Hollanda Maslahatgüzarı Hendrike Westrate ise Balıklıgöl ziyaretinde yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da huzur bulduğunu söyledi. Balıklıgöl’ün bambaşka bir atmosferinin olduğunu ifade eden Westrate, herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.




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