AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve beraberindeki AB üyesi 24 ülkenin büyükelçileri, geldikleri Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü gezerek, balıklara yem attı. Balıklıgöl’ü gezen Delegasyon Başkanı Christian Berger ile beraberinkiler daha sonra Hz. İbrahim’in Mağarasını da ziyaret ederek şifalı sudan içti. Berger, Şanlıurfa ile ilgili yorumunda, bölgeye hayran kaldığını belirtti.

AB Hollanda Maslahatgüzarı Hendrike Westrate ise Balıklıgöl ziyaretinde yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da huzur bulduğunu söyledi. Balıklıgöl’ün bambaşka bir atmosferinin olduğunu ifade eden Westrate, herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.