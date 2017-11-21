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21 Kasım 2017 01:25

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’da Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığında, AB’nin 24 ülke büyükelçisinin yer aldığı heyet onuruna bir otelin mağarasında sıra gecesi düzenlendi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Şanlıurfa’da

21 Kasım 2017 01:25


AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki büyükelçi heyeti, bir dizi temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. AB heyeti ilk olarak Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına bir otelde düzenlenen sıra gecesine katıldı. Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde yöresel yemek yiyip acılı çiğköfte ikram edilen heyet, ardından sıra gecesi ekibi ile birlikte halay çekti. Verilen yemek sonrası heyet, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Mozaik Müzesini gezdi.


“Urfa müziği UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor”


Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen Delegasyon Başkanı Berger, organize edilen sıra gecesi için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti. Berger, "Harika ve heyecan verici bir akşam geçirdik. Muhteşem yemekler yedik. Ama daha etkileyici olan dinlediğimiz müzikti. Dans, duyduğumuz davul sesiydi. UNESCO dünya mirası adaylığını gerçekten hak ediyor. Umarım bunu başarırsınız. Müze ise, çok uzun zamandır gördüğüm en etkileyici ve en ilgi çekici müzelerden biri. Sadece 12 bin yıl öncesindeki sanatı ve sanatın ifadesini göstermek ile kalmıyor, aynı zamanda tam anlamıyla canlı bir müze. Çünkü insanlar buraya gelip mozaik yaparak sanat örmesine vesile oluyor. Burada AB tarafından desteklenen bir müziğin atölyesi de var” şeklinde konuştu.




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