Abacılar evi kadın kültür merkezi oluyor

Şanlıurfa’da hizmet veren birçok kadın sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Vali Tuna, Şanlıurfa’daki görevi sırasında öncelikli hedeflerinden birinin de Abacılar evini restore ederek kadın sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına tahsis etmek olduğunu kaydetti. Şanlıurfa’dan ayrılmadan başlangıcının kısmet olmasına sevindiğini sözlerine ekleyen Vali Tuna, “Bu mutlulukla aranızdan ayrılacağım. Hayırlı olsun demek için buraya geldim. Niyetimiz bu topluma, insanımıza faydalı işler yapmaktır. Sizlerin de bu gayeyle hareket ettiğini biliyorum. Burada bu vesileyle ortak bir paydada buluşuyoruz. Bu mekanı kullanırken mümkün olduğunca birlik ve beraberlik içinde olmayı bekliyoruz. Birlikte iş yapma kültürünü bir taraftan geliştirmemiz gerekiyor. STK’larımız toplumun birer aynasıdır. Hepsi farklı renkler içermektedirler. Bakış açılarımız farklı olabilir ama ortak noktalarımızı bulup onları daha da güçlendirmeli ve onlara dört elle sarılmalıyız” dedi.

Görev değişikliği olsa da Valilik olarak desteği devam edeceğinden kimsenin şüphe duymamasını isteyen Vali Tuna, “Önemli olan sizlerin bu işi sürdürebilmenizdir. Sizler Valiliğe destek verdiğiniz sürece Valilik her zaman size destek olacaktır. Burada aynı zamanda size bir emanet bırakıyorum. Bu işle uğraşan ekibimize başta İbrahim Akgün olmak üzere destek verecek ve sahip çıkacaksınız. Hepimiz topluma faydalı işler yapıp birlikte kazanacağız. Sizler zaten bu konuda belirli bir yere gelmişsiniz. Benim daha diyecek bir şeyim yok, sizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından kadın sivil toplum kuruluşları ardına Ay Işığım Derneği Kadın Komisyon Derneği Başkanı Türkan Gözoğlu, Elbirliği derneği Başkanı Handan Karataş ve Emine Yüksel tarafından Vali Tuna’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının sonunda ise tüm STK temsilcileriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.