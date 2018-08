ABD’nin yaptırımına karşı maaşlarının bir kısmını devlete bağışladılar

ABD’nin Türkiye’ye karşı başlatmış olduğu yaptırımlar sonrası Viranşehir’de bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ülke bütçesine destek olmak amacıyla maaşlarının bir kısmını devlete bağışladı.

Maaşının bir kısmını bağışlayan Bahçelievler Mahalle Muhtarı İsa Kuş, "Ben bir mahalle muhtarı olarak bu süreçte devletimin ve cumhurbaşkanımın yanındayım. Üzerime düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Biz kuru ekmek, su yer yine onurluca yaşarız, lakin ezansız, imansız, vatansız ve bayraksız yaşamayız. Bunun İçin ekonomik olarak devletime destek olmak İçin muhtarlık maaşımın bi kısmını bağışladım" dedi.

Merkez Cami İmamı Fırat Kıdır ise yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Spekülatif ekonomik ataklardan Türk milletinin korkmadığını belirten Kıdır, şöyle konuştu:

"Bu süreçte ben de bir imam hatip olarak devletimin ve cumhurbaşkanımın yanındayım. Üstüme düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bizler kuru ekmek ve su olsa dahi yaşarız fakat ezansız imansız, vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Bunun için devletimize ekonomik destek olmak için mal müdürlüğüne giderek maaşımın üçte ikisi olan 2 bin lirayı devlet ekonomisine katkı olsun diye hibe ettim. Esnaf arkadaşım gelirinin yüzde 20’sini, gazi arkadaşım ise maaşının yarısı olan bin lirayı bağışladı. Bizler her zaman devletimizin ve ülkemizin selameti için her türlü fedakarlığa hazırız."