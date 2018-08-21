Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 12:50

Acemi kasaplar birbirini bıçakladı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da hayvan kesme konusunda anlaşamayan acemi kasaplar birbirini bıçakladı.

Acemi kasaplar birbirini bıçakladı: 2 yaralı

21 Ağustos 2018 12:50


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi’ndeki geçici kurbanlık hayvan pazarında yaşandı. İddiaya göre, vatandaşların hayvan pazarından aldığı kurbanlıkları kesme konusunda birbirleriyle anlaşamayan acemi kasaplar kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç