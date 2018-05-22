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22 Mayıs 2018 18:51

Acile gelen hastanın motosikletini çaldılar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde acil servise giden bir hastanın motosikleti çalındı.

Acile gelen hastanın motosikletini çaldılar

22 Mayıs 2018 18:51

Motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Rahatsız olduğu için hastane aciline giden S.A. motosikletini bahçede bıraktı. Döndüğünde motosikletinin yerinden olmadığını gören şahıs, durumu polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde motosikletin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi. Kamera kayıtlarından şahısların kimliğini belirleyen polisler, S.K. ile M.F.N.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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