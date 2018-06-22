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22 Haziran 2018 13:27

Adalet Bakanı Gül’den eski milletvekiline taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2 yeğeni Fırat Nehri’ne düşerek boğulan AK Parti eski Milletvekili Yahya Akman’a taziye ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül’den eski milletvekiline taziye ziyareti

22 Haziran 2018 13:27


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine gelerek, 2 yeğeni Fırat Nehri’ne düşerek boğulan AK Parti eski Milletvekili Yahya Akman’a taziye ziyaretinde bulundu. Gaziantep’teki programlarını yarıda keserek Birecik ilçesine gelen Gül, Aykılıç Taziye Evine giderek Yahya Akman ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.


Ziyaretin ardından Birecik Asri Aile Mezarlığına giden Bakan Gül, geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel’in mezarında dua etti.


Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Keskince kırsal Mahallesi’nde yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Beşir Akman (14) ve Ayşe Mevhibe Özkan (17) Fırat Nehri’ne düşerek boğulmuştu.




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