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13 Mayıs 2018 09:42

Aday Adayı Gürler:

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Türkan Gürler, ilçelerdeki ziyaretlerinin bir kısmını tamamladıktan sonra Genel Merkezde düzenlenen mülakata katıldı.

Aday Adayı Gürler:

13 Mayıs 2018 09:42


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Türkan Gürler, Şanlıurfa merkez ve ilçelerdeki gezi ve ziyaretlerinin bir kısmını tamamladıktan sonra Ankara’ya giderek AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen mülakata katıldı. Mülakat sonrası bir açıklama yapan Gürler, uzun yılar boyunca güneydoğu bölgesinin gelişmesi için sivil toplum kuruluşları aracılığıyla çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ”Eğitim, sosyal toplumsal hayatımdan elde ettiğim birikimleri insanlara daha faydalı olabilmek için siyasette değerlendirmek istiyorum. Yıllardır AK Parti çizgisinde hareket ediyorum. Bölgenin ve burada yaşayan insanların sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Güzel bir mülakat geçirdik. Bir bayan olarak AK Partinin kadınlara verdiği değeri en iyi bilen insanlardan birisiyim. Çıktığımız bu yolda her zaman yürümeye devam edeceğiz. Allah hayırlısını nasip etsin” ifadelerine yer verdi.


41 yaşında olan Türkan Gürler, 6 üniversitede eğitim görmenin yanında bir çok sivil toplum kuruluşunun çeşitli kademelerinde görev aldı.




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