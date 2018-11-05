Adıyamanlı gençler Takoran'ı gezdi

Adıyaman Doğa Yürüyüşü ve Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın davetlisi olarak Nissibi köprüsü yanı başında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tesisleri ve mesire alanında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı tarafından karşılandı.

Sosyal tesis ve mesire alanını gezen üyeler Başkan Yardımcısı Hasan Postacı'dan bölge ve saklı cennet Takoran vadisiyle ile ilgili bilgi aldılar. Adıyaman Doğa Yürüyüşü ve Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri doğa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi ve çevresini tekne ile gezerek bol bol resim çektiler. Adıyaman'dan ilk defa geziye gelen üniversitesi öğrencisi Sevcan Baş, "Siverek belediyesinin sağladığı tekneyle çok güzel gün geçirdik bu güzel yerleri ve tarihi turizm yerleri gördük herkesin gelip görmesi lazım" dedi. Adıyaman merkez Eski Sanayi Mahallesi muhtarı Mahmut Göksu ise düzenlenen geziden memnun kaldığını belirterek, "Özellikle Siverek Belediyesine çok teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı sundukları için yaklaşık 2 saat boyunca güzel yerleri gördük herkese çağrıda bulunuyorum bu güzel yerleri gelin görün iyi ki varsın Siverek Belediyesi teşekkürler" dedi.

2 saat süren tekne gezisinin ardından üyeler Sosyal tesislerde Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu tarafından karşılanarak sosyal tesislerde sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.