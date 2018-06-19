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19 Haziran 2018 10:58

Advan Aşireti’nden Başkan Atilla’ya ziyaret

Ceylanpınar’ın önde gelen ailelerinden Advan Aşireti, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı ziyaret ederek hem bayramını kutladılar hem de desteklerini açıkladılar.

Advan Aşireti’nden Başkan Atilla’ya ziyaret

19 Haziran 2018 10:58


Her yıl bayramda vatandaşları evinden ağırlayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın bu yıl ki “Bayramda Vatandaşlarla Bayramlaşma” geleneği kaldığı yerden devam etti. Bayramın üçüncü gününde de Başkan Menderes Atilla vatandaşlarla bayramlaşmaya devam etti. Son olarak ise Başkan Atilla’ya ilçeni önde gelen aşiretlerinden Advan Aşireti bir ziyaret gerçekleştirdi. Ceylanpınar, Viranşehir, Akçakale ve Harran’dan gelen Advan Aşireti üyeleri ile Başkan Atilla tek tek bayramlaştı. Öte yandan Advan Aşireti aldığı karar neticesinde yaklaşan 24 Haziran seçimlerinde Ak Parti ve Başkan Atilla’yı destekleme kararı aldıklarını ifade etti.


"Gücümüze güç katacağız"


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Advan Aşireti’nin de desteğiyle gücüne güç kattıklarını ifade etti. Atilla, “Advan Aşireti Şanlıurfa merkezde ve ilçelerde yoğunluğu olan aşiretlerdendir. Bayramın üçüncü gününde de vatandaşlarımızla bayramlaşmamız kaldığı yerden devam etti. Bizleri evimizde ziyaret eden vatandaşlarımızla bayramlaşarak sohbet etme imkânı bulduk. İlçemizin önde gelen aşiretlerinden Advan Aşireti’de hoş bir sürpriz yaparak bizleri ziyaret etti. Aşiretimizin değerli üyeleri ile hem bayramlaştık hem de sohbet etme imkânı bulduk. Aşiretimiz aynı zamanda aldığı kararla yaklaşan tarihi 24 Haziran seçiminde Ak Parti’yi destekleme kararı almışlar. Aldıkları bu kararın başta kendilerine ve sonra da milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Advan Aşireti’nin de desteğiyle gücümüze güç katacağız ve inşallah da 24 Haziran’da milletimizin de temenni ettiği Ak Parti ile yola devam kararı şeklinde bir sonuç çıkaracağız” dedi.


"Kanımız da bayrağımız da kırmızıdır"


Advan Aşireti önde gelenlerinden Nezih Öztop, seçimde Ak Parti’yi destekleyeceklerini belirterek, "Advan Aşireti’nin 6 kolu ile beraber sınırın sıfır noktasında Ceylanpınar’da derneğimizi kurduk. Benim babam öldüğünde 23 yaşındaydım. Babamın rüyası ve hayali bütün Advanları bir çatı altında toplamaktı. Bu mutlu günü bugün yaşadık. Varlığıyla gurur duyduğumuz Atilla Ailesi’nin bayramda evine konuk olduk. Allah birlik ver beraberliğimizi daim etsin. Kanımız da kırmızı, bayrağımızda kırmızıdır " diye konuştu.




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